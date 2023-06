Prozess um Mord an ehemaliger Bürgermeisterin Ilse Uyttersprot: Angehörige wollen wissen, warum Partner sie getötet hat

Am Morgen des 4. August 2020 betritt Jurgen Demesmaeker die Polizeiwache in Aalst und sagt, dass er gerade seine Freundin umgebracht hat. Aufgrund von Demesmaekers Beschreibung begeben sich die Polizeibeamten zur Wohnung des Mannes und finden im Schlafzimmer den leblosen Körper der ermordeten ehemaligen Bürgermeisterin von Aalst, Ilse Uyttersprot. Sie hat eine große Wunde am Kopf. In der Badewanne des Badezimmers finden die Ermittler einen Klauenhammer.



Demesmaeker hat am selben Morgen mehrere Aussagen gemacht. Er sagt, dass er und Uyttersprot seit Mai ein Paar seien. Er sagt auch mehrmals, dass er mit psychischen Problemen zu kämpfen und dass er in der Nacht zuvor einen Streit mit ihr gehabt habe. An diesem Morgen sei er durch den den Wecker von Uyttersprots Handy aufgewacht und habe Angst gehabt, dass alles wieder von vorne losgehe. Damit meinte er den Druck von Ilse Uyttersprot, etwas gegen seine psychischen Probleme zu unternehmen.

Demesmaeker holte daraufhin einen Klauenhammer aus seiner Werkzeugkiste und schlug Uyttersprot sechsmal auf den Kopf. Erst als er das Licht im Schlafzimmer anmacht, sei er in Panik geraten und habe sich entschlossen, sich zu stellen. Zuvor wäscht er sich, putzt sich die Zähne und streicht Gel ins Haar.

Außerdem erklärt Demesmaeker, dass sein Arzt ihm vor einiger Zeit ein Antidepressivum verschrieben habe, das er erst am Vortag eingenommen habe. Dies habe sich negativ auf ihn ausgewirkt und "seine negativen Gedanken noch mehr stimuliert".