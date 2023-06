8 Festnahmen in Belgien in internationalem Kokainhandel bei Ermittlungen gegen 'Ndrangheta

In Belgien hat die Organisation "Extraktionszellen" aufgebaut. Sie sind für die Entnahme von Waren zuständig, die zu einem Hafen transportiert werden, so die Bundesanwaltschaft. Die fraglichen Zellen waren nicht nur in Belgien aktiv, sondern auch in den Niederlanden, der Ukraine, Spanien, Schweden und Norwegen. Das Gericht kann auch ein im Juni 2021 in Antwerpen zerlegtes Kokainlabor mit derselben Organisation in Verbindung bringen.

Die 'Ndrangheta ist eine Mafiaorganisation aus der italienischen Region Kalabrien. Lange Zeit galt sie als weniger berüchtigt als die sizilianische Cosa Nostra. Heute hat sie sich als stärkste italienische Mafiaorganisation etabliert, die ihre Tentakel auch in Belgien ausstreckt.