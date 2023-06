Genehmigung erteilt: von Brüssel bald mit der Tram zum Flughafen Brussels Airport in Zaventem

Urban.brussels hat die Baugenehmigung für einen Abschnitt der Tramlinie vom Kreisverkehr am NATO-Hauptquartier bis zur Grenze zu Flandern erteilt. Brussels Airport liegt in Zaventem, in Flandern. Wie der Brüsseler Staatssekretär für Stadtplanung, Pascal Smet, berichtet, soll die Tramlinie 62 bis zum Flughafen ausgebaut werden.