Gipfeltreffen in Antwerpen über Drogenkriminalität: Sechs Länder, darunter Belgien und Deutschland plädieren für globale Bekämpfungsstrategie

Justizminister Vincent Van Quickenborne (flämische Liberale, Open VLD), der für Belgien gemeinsam mit Innenministerin Annelies Verlinden (flämische Christdemokraten, CD&V, Foto oben) am Tisch saß, ist der Ansicht, dass das "Gefühl der Dringlichkeit" im Kampf gegen die Drogenkriminalität in anderen europäischen Ländern zunimmt. "Endlich", sagt er: “Die Niederlande und unser Land waren bereits stark von der Drogengewalt betroffen, aber auch in Frankreich und Deutschland nimmt sie langsam zu. Ein Problem ist, dass sich Drogenkriminelle in einer Reihe von Ländern der Welt verschanzen, ohne dass sie ausgeliefert werden. Wir haben zum Beispiel ein bilaterales Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, aber es ist nicht einfach umzusetzen. Wir plädieren für ein europäisches Auslieferungsabkommen, um gemeinsam eine Faust gegen ein solches Land zu machen."

Van Quickenborne (Foto unten) reist diese Woche noch nach London zur Internationalen Seeschifffahrtsorganisation, um zu fordern, dass der in unserem Land verwendete ISPS-Sicherheitsstandard (International Ship and Port Facility) in allen europäischen Häfen durchgesetzt wird. Dabei handelt es sich um eine Art Mindestanforderung in Bezug auf die Sicherheit von Schiffen und Hafenanlagen.