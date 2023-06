Jupiler Pro League: Antwerpen holt sich den Landesmeistertitel in der allerletzten Minute

Erst in der 94. Minute erzielte Ex-Nationalspieler Toby Alderweireld in der Partie gegen Racing Genk den entscheidenden Treffer, der dem Great Old den ersten Meisterschaftstitel seit 66 Jahren bescherte. Im Antwerpener Bosuil-Stadion in Deurne brach ein Volksfest aus, als die Antwerpener Fans dort ihre Helden nach dem Sieg in Gen begrüßten. Die Brüsseler von Union Saint Gilloise verspielten ihre Favoritenrollen mit einer 1-3 Niederlage gegen Club Brügge.