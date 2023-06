Megaprozess im Anzug: 127 Verdächtige werden in der größten Brüsseler Sky ECC-Akte vorgeladen

In den Ermittlungen, die durch die Entschlüsselung des Sky ECC-Telefonsystems aufgenommen wurden, hat die Ratskammer in Brüssel 127 Verdächtige an das Strafgericht verwiesen. Es handelt sich um mutmaßliche Mitglieder einer kriminellen Vereinigung, die in großem Stil Kokain nach Europa eingeführt hat. Der Megaprozess, der schon in wenigen Monaten beginnen könnte, wird große Anstrengung der Sicherheitsbehörden verlangen.