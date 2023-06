Mindestens fünf Wolfsjunge für Limburger Wolfspaar August und Noëlla

Beim Auslesen der Wildtierkameras im Wolfsgebiet in Hechtel-Eksel wurde festgestellt, dass in diesem Jahr mindestens fünf Jungtiere geboren wurden. In diesem Video des INBO sind bereits vier von ihnen zu sehen.

Es ist der vierte Wurf von August und Noëlla. Die Jungtiere vom letzten Jahr sind auf den Kameraaufnahmen von INBO und Natuur en Bos nicht mehr zu sehen. Vermutlich haben sie das Gebiet verlassen. Letztes Jahr hatten August und Noëlla neun Junge, aber einige von ihnen wurden in den letzten Monaten getötet.

Am Samstag, den 17. Juni, organisiert Natuur en Bos in Oudsbergen einen Infomarkt über den Wolf, denn es gibt immer noch viele Fragen über die Anwesenheit des Wolfs in unserer Region.