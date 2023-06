Sonne, Sommer und Temperaturen von über 30 Grad am Wochenende

In der Nacht zum Montag ist es klar, aber am Dienstagmorgen kann es in den Küstenregionen etwas bewölkt sein. Die Tiefsttemperaturen sinken auf 6 Grad im Hohen Venn.

Am Dienstag wird es sonnig und trocken. Die Temperaturen werden an der Küste 17 Grad und im Landesinneren bis zu 26 Grad erreichen. Der Wind weht im Landesinneren mäßig und an der Küste mäßig bis stark.

Der Mittwoch beginnt sonnig, aber im Laufe des Nachmittags ziehen Wolken auf. Am späten Nachmittag und Abend besteht im Osten der Provinz Lüttich die Möglichkeit von Regen oder Gewittern. Die Höchsttemperaturen erreichen 17 Grad an der Küste und bis zu 25 Grad im Landesinneren. Der Wind wird am Mittwochnachmittag in den Küstenregionen recht stark sein.

Am Donnerstag schwanken die Höchsttemperaturen zwischen 17 Grad an der Küste und 26 Grad im Landesinneren. In den darauffolgenden Tagen werden die Temperaturen weiter ansteigen.

Am Freitag liegen die Höchsttemperaturen zwischen 25 Grad und 30 Grad, während am Samstag Höchsttemperaturen zwischen 26 Grad und 31 Grad zu erwarten sind.