Wurden belgische Waffen bei einem Angriff in Russland verwendet? Belgien fordert Erklärung von der Ukraine

Belgien fordert von der Ukraine eine Erklärung, nachdem bekannt wurde, dass bei Anschlägen in Russland Waffen aus Belgien verwendet wurden. Die Angriffe wurden von russischen Anti-Kreml-Rebellen verübt. Die Verwendung belgischer Waffen durch die Rebellen bei ihren Angriffen in der Region Belgorod wurde durch einen Artikel in der amerikanischen Zeitung The Washington Post bekannt. Die Zeitung schlussfolgert dies auf der Grundlage von Fotos, die von Angriffen in der Region Belgorod gemacht wurden.