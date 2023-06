Auffällige Wende im Terrorprozess: Staatsanwaltschaft fordert Freispruch für einen Angeklagten

Das Plädoyer der Staatsanwaltschaft endete heute mit den Beweisen gegen die Brüder Smail und Ibrahim Farisi. Smail Farisi war angeklagt, weil er seine Wohnung in Etterbeek an Ibrahim El Bakraoui, einen der späteren Selbstmordattentäter, untervermietet hatte. Nach den Anschlägen hatte Smail mit seinem Bruder auch die Wohnung gereinigt. Grund genug für die Bundesanwaltschaft, Smail wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und wegen Mittäterschaft an den Anschlägen anzuklagen. Ibrahim Farisi wurde nur wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt.

Im Laufe des Prozesses wurde den Staatsanwälten jedoch klar, dass die Beweise gegen die Brüder weniger schwer wogen, als es anfangs schien. Die Bundesanwaltschaft fordert daher nun den vollständigen Freispruch von Ibrahim Farisi. "Es gibt keine schlüssigen Beweise dafür, dass er wusste, dass sich Terroristen in der Wohnung aufhielten, die er zusammen mit seinem Bruder putzen ging", so Staatsanwältin Paule Somers in ihrem Plädoyer.