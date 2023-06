Fluxys verlegt "Gaspipeline der Zukunft”: doppelt so viel Gas nach Deutschland und bereit für Wasserstoff

Belgien soll zu einer Drehscheibe für den Wasserstofftransport werden. Die Versorgung über Häfen und der Transit in den Rest Europas über Pipelines ist das Ziel. Aber auch der Absatz an die belgische Industrie soll gewährleistet werden, die schließlich mehr und mehr auf Wasserstoff als Energieträger umsteigen wird. U. a. Stahlgigant Arcelor-Mittal in Gent oder die Petrochemiebetriebe in Antwerpen, aber auch an die neuen Kraftwerke, die irgendwann mit Wasserstoff statt mit Erdgas betrieben werden sollen.