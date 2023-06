Insassen der Haftanstalt von Brügge haben ein ganzes Jahr nur Tiefkühlkost gegessen

Die Aufsichtskommission ist auch besorgt über den Mangel an geeigneter Betreuung für Häftlinge mit chronischen Krankheiten oder ältere Häftlinge mit Demenz. "Wir haben festgestellt, dass sich zu einem bestimmten Zeitpunkt fünf ältere Menschen mit Demenz im medizinischen Flügel aufhielten. Dieser medizinische Flügel ist dafür völlig ungeeignet, sowohl was die Infrastruktur als auch was das Personal betrifft. Der Jahresbericht geht auch auf die Probleme der Überbelegung innerhalb des Gefängnisses ein. So waren beispielsweise die Zellen im Männertrakt, die für eine Person gedacht sind, 2022 mit drei Häftlingen belegt. Ein Häftling musste auf einer Matratze auf dem Boden schlafen."



"Die Überbelegung an sich ist problematisch, was die menschliche Behandlung von Häftlingen angeht, aber sie bringt auch andere Probleme mit sich. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Überbelegung und der Zunahme von Aggressionen und Gewalt innerhalb der Gefängnismauern", so die Aufsichtskommission. Darüber hinaus führt die Überbelegung zu einer begrenzten Anzahl von Besuchern pro Häftling, da die Besucherräume überfüllt sind. Erst, wenn die Haftanstalt von Ypern (Fotos unten) wieder eröffnet wird, kann das Überbelegungsproblem in Brügge gelöst werden.