Mehr als 7.000 Flamen haben seit 2018 ihren Garten nicht mehr als Jagdgebiet eingefärbt

Jahrzehntelang machten Jagdgebiete in Flandern rund 930.000 Hektar aus: "Das sind etwa 75 Prozent des regionalen Grundgebiets", erklärt Niels Luyten vom Vogelschutzverein: “Diese Jagdzone legt fest, wo die Jagd erlaubt ist und wo nicht. Die Jagd mit der Flinte ist nur in einem Gebiet von mindestens 40 Hektar erlaubt. Um eine solche Fläche zu bekommen, mussten in der Vergangenheit Dorfplätze und sogar private Gärten einbezogen werden.

Seit Beginn der Kampagne haben bereits mehr als 7.000 Personen ihr Grundstück entfärbt. Die Provinz Ostflandern führt die Liste an mit mehr als 2.500 Personen, die ihr Grundstück entfärbt haben. Antwerpen folgt mit über 1.400 Parzellen.

Da die Anzahl Bürger, die sich an der Aktion beteiligen, gesunken ist, nimmt der Verein seine Aktion wieder auf: "Wir setzen uns für mehr Raum für Wildtiere ein. Wenn die Jagdgrundstücke kleiner sind, sinkt auch der Druck auf die offenen Flächen und diese Wildtiere", sagte Niels Luyten: “Außerdem sollten die Eigentümer selbst entscheiden können, ob die Jagd auf ihrem Grundstück erlaubt ist oder nicht.”