Bürgermeister von Antwerpen und Brüssel auf derselben Wellenlänge: mehr Befugnisse, um Probleme mit Jugendlichen zu lösen

Brüssel und Antwerpen sind die beiden größten Gemeinden in Belgien. Beide haben auch eine junge Bevölkerung, sehr viele verschiedene Nationalitäten und eine relativ hohe Arbeitslosenquote. In Brüssel ist die Arbeitslosigkeit sogar relativ höher. Aber wer einen scharfen Angriff von Bart De Wever (flämische Nationalisten, N-VA) auf seinen Kollegen Philippe Close (frankophone Sozialisten, PS) in der belgischen Hauptstadt erwartete, wurde enttäuscht.

Der Antwerpener Bürgermeister verwies in der Diskussion auf das, was Städte wirtschaftlich produzieren: den sogenannten Mehrwert pro Kopf. "Dieser liegt für Brüssel und für Antwerpen bei über 50.000 pro Einwohner. Der durchschnittliche Mehrwert pro Kopf in Flandern, der sehr hoch ist, liegt weiter unter 40.000", sagt De Wever. Mit anderen Worten: In beiden Städten wird viel Reichtum produziert, aber die Einwohner selbst sind ziemlich arm.