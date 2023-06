Europäische Umfrage: Über die Hälfte der Befragten in Belgien sind mit dem Ausgleich zwischen Beruf und Privatleben zufrieden

Auf der Zufriedenheitsskala über den Ausgleich zwischen Beruf und Privatleben stehen die Belgierinnen und Belgier in Europa an der Spitze. Das geht jetzt aus einer Umfrage des Sozialsekretariats SD Worx unter mehr als 16.000 Beschäftigten in 16 Ländern hervor. Zwei von drei Befragten in Belgien geben an, dass sie mit ihrer Arbeit zufrieden sind, während zehn Prozent es nicht sind. Mehr als die Hälfte ist mit ihrer Work-Life-Balance zufrieden.