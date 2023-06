Feuerwehr rettet Schüler, die in einem Aufzug der Brüsseler Metro festsaßen

Die Brüsseler Feuerwehr musste am Dienstagnachmittag einem Dutzend Schülern zu Hilfe kommen, die in einem Aufzug in der Metrostation Vandervelde in der Gemeinde Sint Lambrecht Woluwe stecken geblieben waren. Die Feuerwehr musste ihr RISC-Team (Rescue In Safe Conditions) einsetzen.