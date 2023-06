Gent bekommt eine englischsprachige Sekundarschule, die erste in Ost- und Westflandern

Eine Anmeldung an der neuen Sekundarschule kostet fast 20.000 Euro pro Jahr. "Aber die Schüler bekommen für diese eine ganze Reihe von Dingen", betont die Koordinatorin Arline Martens. Der Lehrplan ist in acht Lernbereiche unterteilt. "Wir arbeiten in kleinen Gruppen, die Lehrer bilden sich ständig weiter und wir unterliegen einer strengen internationalen Inspektion", so Martens.

Die Sekundarschule wird am selben Ort wie die Grundschule in der De Pintelaan in Gent angesiedelt, die seit 2012 besteht. "Es ist schwer abzuschätzen, ob diese Schule viele Menschen anziehen wird, aber ich kann mir vorstellen, dass Expats, die in Antwerpen oder Brüssel arbeiten, eher in die ruhigeren Provinzen West- und Ostflanderns ziehen werden.”