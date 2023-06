Sechs neue lokale Religionsgemeinschaften in Flandern anerkannt

Im Einzelnen handelt es sich um die evangelische Kirche Bilzen in Bilzen, die evangelische Kirche Pottenbakker in Kortrijk, die Tauhid-Moschee in Pelt, die El-Mouslimine-Moschee in Antwerpen, die orthodoxe Kirche HH. Georgios und Alena in Dilbeek und die orthodoxe Kirche Hl. Georgios in Turnhout.

Seit 2016 hatte es in Flandern keine neue Anerkennung einer Religionsgemeinschaft mehr gegeben. Die letzte Moschee war 2013 anerkannt worden. Die vorige flämische Regierung hatte ein Einfrieren der Anerkennungen eingeführt, da sie der Ansicht war, dass das damalige Dekret nicht genügend Kontrollmechanismen enthielt.

In der aktuellen Legislaturperiode schlug Minister Bart Somers (Foto, l.) ein neues Anerkennungsdekret vor. Nach einem verkürzten Verfahren, bei dem die lokalen Religionsgemeinschaften einer eingehenden Prüfung unterzogen wurden, erhielt Minister Somers die ersten sechs positiven abschließenden Empfehlungen.