Staatsanwaltschaft Namur ermittelt wegen Schlägerei zwischen Brüsseler Polizisten und Jugendlichen bei Kajak-Station an der Lesse

Während der Kajakabfahrt auf der Lesse in der vergangenen Woche gerieten 15 Beamte der Polizeizone Brüssel-West mit einer Gruppe Jugendlicher aus einer Schule in Molenbeek aneinander. "Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, den 1. Juni", heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung der Polizeizone Brüssel-West: "Die 15 Beamten befanden sich auf einem privaten Ausflug und nicht auf einem von der Polizei organisierten Teambuilding. Bei dem Vorfall wurden mehrere Personen verletzt, zwei Polizeikommissare erlitten schwere Verletzungen.”

Die Staatsanwaltschaft von Namur hat inzwischen eine Untersuchung eingeleitet und teilte mit, dass sie derzeit noch auf die offiziellen Berichte der Polizei wartet. "Wir nehmen die Angelegenheit sehr ernst, die Ermittlungen wurden an einen externen spezialisierten Ermittlungsdienst übertragen", sagte Marie Rouquiny von der Staatsanwaltschaft. "Wir werden uns melden, sobald wir mehr Informationen haben."