Baby stirbt im Auto an Überhitzung, Mutter vergaß, es in die Krippe zu bringen

Das sechs Monate alte Baby, das am Mittwoch im Saint-Joseph-Krankenhaus in Charleroi tot in einem Auto gefunden wurde, starb an Überhitzung. Die Mutter sollte das Baby morgens in die Kinderkrippe bringen. Erst als der Vater das Kind um 16.30 Uhr abholen wollte, wurde das fürchterliche Unglück bemerkt.