Belgien zählt knapp 11,7 Millionen Menschen: größter Anstieg seit Jahren, Grund sind Flüchtlinge aus der Ukraine

Betrachtet man die Zahl der Geburten und Sterbefälle in unserem Land, so ergibt sich ein Minus (-2.787). Mit anderen Worten: Es gab mehr Sterbefälle als Geburten. Das ist ungewöhnlich. Nur im Jahr 2020, als die Coronakrise ausbrach, war dies der Fall mit einer hohen Übersterblichkeit (-13.111). Statbel muss bis 1940 zurückgehen, um eine weitere negative Bilanz zu finden.



Die Erklärung liegt sowohl in der niedrigeren Zahl der Geburten als auch in der höheren Zahl der Sterbefälle als in anderen Jahren. 2022 kamen 113.593 Kinder in Belgien zur Welt, die niedrigste Zahl seit mindestens sechs Jahren. Die Zahl der Sterbefälle lag bei 116.380. Dies ist die höchste Zahl der letzten Jahre, mit Ausnahme des Jahres 2020.

Laut Statbel ist dies auf die Überalterung der Bevölkerung, die hohe Übersterblichkeit in den Sommermonaten und das Grippevirus zurückzuführen, das zweimal (im April und im Dezember) zirkulierte. Der Dezember war außerdem durch einen Kälteeinbruch mit schlechterer Luftqualität und das Auftreten des RSV-Virus gekennzeichnet.