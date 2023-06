Child Focus: Noch nie sind mehr Kinder ausgerissen, auch der sexuelle Missbrauch im Internet steigt alarmierend

Der Jahresbericht von Child Focus, die Stiftung für vermisste und sexuell ausgebeutete Kinder, ist kein Lichtblick. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die im letzten Jahr online sexuell missbraucht wurden, hat sich im Vergleich von vor der Corona-Krise verdoppelt. Auch die Zahl der Kinder, die von zu Hause weglaufen, war laut Child Focus noch nie so hoch wie im Jahr 2022.

Die Corona-Krise hinterlässt eindeutig ihre Spuren, heißt es in der Erklärung. "Die Kriminalität hat sich zunehmend in die virtuelle Welt verlagert", sagt Stephan Smets, Sprecher von Child Focus: "Auch Minderjährige verbringen seit der Pandemie immer mehr Zeit online, was sie anfälliger für sexuellen Missbrauch im Netz macht."

Andererseits haben die zwei Corona-Jahre die Jugendlichen auch psychisch getroffen. "Wir hören von den Jugendlichen selbst oder von ihren Eltern, dass sie immer mehr mit dunklen Gedanken kämpfen", so Smets weiter: "Die Tatsache, dass wir noch nie so viele Ausreißer hatten, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass es unseren Jugendlichen nicht gut geht."