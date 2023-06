Heftiger Brand in der Schreinereiabteilung einer Schule in Maaseik: 2.000 Schüler müssen zu Hause bleiben

In Maaseik (Provinz Limburg) hat die Feuerwehr die ganze Nacht damit verbracht, einen heftigen Brand zu löschen, der am Mittwochabend gegen 20:45 Uhr in einer Sekundarschule auf dem Campus der Mosa RT-Schule in Sint-Jansberg ausgebrochen war. Mehr als 2.000 Schüler können deswegen am Donnerstag nicht zur Schule gehen. Es gab keine Verletzten, aber das Schreinereigebäude wurde vollständig zerstört und es entstand weiterer Sachschaden.