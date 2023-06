Schweizer Konzern baut hochmoderne Flachglasfabrik auf dem ehemaligen Philips-Gelände in Lommel

Die Flachglasfabrik in Lommel wird 300 Leute beschäftigen, aber indirekt entstehen auch weitere 1.000 Arbeitsplätze in der gesamten Region, unter anderem bei Zulieferern und Transportbetrieben. Der Bürgermeister von Lommel, Bob Nijs (CD&V), zeigt sich daher erfreut. "Es ist eine sehr wichtige Investition für Lommel, aber ich denke, das ist auch für Flandern nicht alltäglich. Der Schweizer Konzern investiert Hunderte von Millionen Euro in das neue Werk. Glas Trösch stärkt auch die Position von Lommel als Glasstadt. Wir erobern erneut einen Platz in der europäischen Glasindustrie, diesmal mit einer Anlage, die die nachhaltige Produktion auf ein höheres Niveau hebt."