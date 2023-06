Zwei junge Männer aus den Niederlanden sollen Anschlag in Belgien geplant haben, Verbindung zu Razzia im tschetschenischen Umfeld

Die Staatsanwaltschaft in den Niederlanden untersucht die mögliche Beteiligung von zwei jungen Männern (16 und 19 Jahre alt aus Eindhoven und Deventer) an der Vorbereitung eines Terroranschlags in Belgien. Ihre Verhaftung steht im Zusammenhang mit einer Razzia am 4. Mai, bei der sieben Verdächtige festgenommen wurden, die möglicherweise einen Terroranschlag geplant hatten.