Aus einer ehemaligen Opel-Fabrik in Antwerpen wird ein Showroom für Gebrauchtwagen

In die ehemalige Opel-Fabrik an der Noorderlaan im Antwerpener Ortsteil Luchtbal ist neues Leben eingezogen. Der Autohändler Beerens wird im Showroom des Gebäudes Gebrauchtfahrzeuge ausstellen.

In den kommenden beiden Jahren soll zudem hinter diesen Gebäuden eine neue Halle entstehen, in der Gebrauchtwagen erneuert bzw. „refurbisht“ werden, so Erwin Beerens gegenüber VRT NWS: „Wir wollen pro Jahr bis zu 100.000 gebrauchten Autos ein neues Leben geben.“

Beerens will so mit seinem Unternehmen B2cars auch bis zu 500 neue Arbeitsplätze schaffen: „Das ist eine einmalige Location, wenn es handelt sich hier um ein Gelände von 100.000 m². So etwas findet man am Rande einer Großstadt nur noch selten.“ Der Unternehmer will noch rund 40.000 m² Bürofläche hinzubauen.