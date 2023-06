B-Fast geht nicht in die Ukraine, soll aber Notstromaggregate liefern

Belgien darf keine ehrenamtliche Helfer der schnellen Eingreiftruppe B-Fast für den Katastrophenfall in die Ukraine entsenden, um dort im überfluteten Gebiet der zerstörten Talsperre aktiv zu werden. Laut Innenministerium ist es gesetzlich untersagt, B-Fast in Kriegsgebiete zu schicken. Unser Land kündigte aber an, Notstromaggregate in das Gebiet zu schicken.