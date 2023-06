Das Museum M in Löwen zeigt bald ein bisher unbekanntes Gemälde von Michaelina Wautier

Das Werk wurde unlängst von der Wautier-Spezialistin Katlijne Van der Stighelen von der Löwener Universität (KU Leuven) der Malerin aus dem 17. Jahrhundert zugesprochen. Mit diesem Werk setzt das Haus seine Bestrebungen fort, die eigene Sammlung zwischen männlichen und weiblichen Kunstschaffenden weiter auszugleichen. Das Gemälde „Studiekop van een bebaarde man“ wurde für das Museum von der Stadt Löwen angekauft.

Das Gemälde war bisher eigentlich eher unbekannt und wurde aus einer privaten Sammlung heraus erworben. Michaelina Wautier wurde bisher in der belgischen Kunstwelt und auch darüber hinaus unterschätzt. Jetzt hilft auch die Stadt Löwen dabei, ihr Werk in den Fokus zu rücken und dabei zeigt sich, dass die Universitätsstadt das M dabei unterstützt, ein wichtiger Mitspieler in der flämischen bzw. belgischen Museumszene zu werden und zu bleiben.

Marjan Debaene, Leiterin des Bereichs „Alte Kunst“ im Museum M ist hocherfreut: „Das Werk von Michaelina Wautier ist sehr klein. Es sind nur knapp 40 Werke von ihr bekannt. Wir sind Katlijne Van der Stighelen denn auch sehr dankbar dafür, dass sie und auf diese Entdeckung kürzlich hingewiesen hat.“ Das Schaffen der Brüsseler Barockmalerin aus dem 17. Jahrhundert wurde 2018 im Museum am Strom (MAS) in Antwerpen zum ersten Mal in einer Werkschau gezeigt. Die Ausstellung „Michaelina Wautier and The Five Senses“ ist derzeit im Museum of Fine Arts in Boston (USA) zu sehen.