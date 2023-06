Noch ein Ex-Bundesligatrainer in Belgien: Florian Kohfeldt geht zur KAS Eupen

„Nachdem ich als Fußballtrainer im Jugendbereich und bei den Profi-Mannschaften der Bundesliga aktiv war, freue ich mich auf eine neue Herausforderung in meiner Trainerkarriere. Mit der KAS Eupen werde ich erstmals eine ausländische Liga kennenlernen", sagte Kohfeldt, der zuvor Werder Bremen (2017 bis 2021) und den VfL Wolfsburg (2021 bis 2022) trainiert hatte. 2019 wurde er in der Bundesliga als Trainer des Jahres ausgezeichnet, nach dem er bei Werder zunächst den Abstieg verhindern konnte und die Mannschaft danach sogar in die Nähe der Europa League führen konnte.

Der aus Siegen stammende Kohfeldt wurde offenbar auch beim Bundesliga-Absteiger Hertha BSC gehandelt, doch die Berliner setzen jedoch weiter auf Pál Dardai. In Eupen folgt der 40 Jahre alte Florian Kohfeld auf den Belgier Edward Still, der die Mannschaft in der ostbelgischen Hauptstadt als 15. in der Tabelle knapp in der Jupiler Liga halten konnte.

KAS-Direktor Christoph Henkel sagte zur Verpflichtung Kohfeldts: „Es ist natürlich kein Geheimnis, dass er unser Lieblingskandidat ist.“ In Eupen setzt man auch auf Kohfeldt, weil er am Anfang seiner Karriere in Bremen entscheidende Erfahrungen im Bereich Talententwicklung gesammelt hat. In den kommenden Tagen sollen noch einige neue Spieler an den Kehrweg geholt werden. Erklärtes Ziel der Eupener ist, in der Jupiler Liga möglichst die Europa-Play offs zu erreichen. Schon am kommenden Montag beginnen die Vorbereitungen auf die neue Saison.