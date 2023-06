Präventivmaßnahmen gegen das Austrocknen von befahrbaren Kanälen in Flandern

Die Pegel der befahrbaren Kanäle in Flandern, besonders bei denen in den flämischen Kempen und am Albertkanal, sind durch die Trockenheit der vergangenen Wochen stark gesunken, wie die flämische Verwaltung der Wasserwege meldet. Daraufhin ergriff der Trockenheitsausschuss der flämischen Landesbehörden Maßnahmen und erließ die Warnstufe „Code Gelb“. Das bedeutet, dass an den Kempischen Kanälen und am Albertkanal wassersparende Schritte erfolgen.