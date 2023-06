Reaktionen in Belgien auf die Reform des EU-Asylsystems

Jahrelang hatte man in der Europäischen Union an einer Reform des EU-Asylrechts und das entsprechenden Asylverfahrens gefeilt. Jetzt aber scheint es so, als hätten alle EU-Mitgliedsländer eingesehen, dass die Einwanderung nur auf EU-Ebene gemanagt werden kann. Von der Migration sind vor allem Italien und Griechenland betroffen und von dort aus wurde deutlich mehr Unterstützung gefordert.

Auch in diesen beiden Ländern wird es also zusätzliche geschlossene Aufnahmezentren geben, in denen Asylsucher gescreent werden, bevor sie in die Europäische Union einreisen dürfen. 30.000 Plätze sollen diese Aufnahmezentren insgesamt vorsehen. Wer kein Recht auf Asyl in der EU hat, muss zudem schneller zurückgeschickt werden können. Ein Asylverfahren an den EU-Außengrenzen soll nur noch höchstens 12 Wochen dauern.