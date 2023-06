RWE steigt aus dem Batteriepark in der Provinz Limburg aus

Der deutsche Energiekonzern RWE hat sich unerwartet aus allen Plänen zum Bau eines großen Energiespeicherparks in Rotem bei Dilsen-Stokkem in der flämischen Provinz Limburg zurückgezogen. Dort sollten in Mega-Batterien bis zu 800 Megawattstunden an nachhaltig produzierter Elektrizität gespeichert werden können. RWE argumentiert diesen Rückzug mit der Tatsache, dass die beiden jüngsten belgischen Kernreaktoren 10 Jahre länger am Netz bleiben sollen, wie die flämische Wirtschaftszeitung De Tijd meldet.