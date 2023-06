Brüsseler Polizei startet Disziplinarverfahren nach Keilerei mit Jugendlichen

Die Polizeizone Brüssel-West hat ein Disziplinarverfahren gegen eine Gruppe Polizisten eingeleitet, die sich am 1. Juni mit Jugendlichen aus dem Stadtteil Molenbeek am Rande einer Kajakfahrt auf der Lesse in Wallonien geprügelt haben. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Zudem nahm auch die Staatsanwaltschaft von Namür in der gleichnamigen Provinz in diesem Zusammenhang auf.