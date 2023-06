Schnellzug von Groningen über Antwerpen und Brüssel nach Paris?

Arriva, ein Tochterunternehmen der deutschen DB AG, ist nach der niederländischen Staatsbahn NS das größte Bahnunternehmen in unserem Nachbarland. Damit ist Arriva auch der größte Konkurrent der NS. Das Unternehmen betreibt z.B. die regionalen Bahnverbindungen zwischen Aachen HBF und Maastricht, die möglicherweise bald auch bis Lüttich in Belgien verlängert wird, sowie zwischen Groningen und Leer. Ab 2026 will die Gesellschaft auch Züge zwischen Eindhoven und Düsseldorf einsetzen, allerdings als Subunternehmer.

Jetzt kündigte Arriva an, bei der niederländischen Zulassungsbehörde ACM einen Antrag auf Fahrpläne eingereicht zu haben. Ziel sei, einen Expresszug einzurichten, der frühmorgens in Groningen in der gleichnamigen Provinz abfahren soll und zwar mit Zwischenhalten in Zwolle, Almere, Amsterdam, Schipol Airport und Rotterdam in den Niederlanden, sowie in Antwerpen-Zentral und in Brüssel Süd/Midi. Von dort aus soll es ohne weitere Stationen nach Paris gehen, um dort am Vorabend wieder zurück nach Groningen zu fahren.