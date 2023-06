Spezialkräfte schießen einen Mann nieder, der sich in der Wohnung seines Vaters verschanzte

Weiterer Fall in Diest

In Schaffen bei Diest in Flämisch-Brabant hatte sich zuvor ein 35-Jähriger in seiner Wohnung verschanzt, bei dem die Polizei zunächst davon ausging, dass er bewaffnet war. Der Mann, der wohl die Trennung von seiner Lebensgefährtin nicht verkraftet hatte, litt möglicherweise an einer Psychose, wie dessen Bruder der Polizei mitteilte.

Nach einigen Stunden Verhandlungen, in denen der Betroffene andeutete, sich das Leben nehmen zu wollen, konnte ihn die Polizei überwältigen. Dabei wurde niemand verletzt. Der Mann wurde zu einer psychiatrischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.