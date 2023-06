Trappistenbier von Westvleteren: In Belgien kaum zu bekommen, in den Niederlanden im Bierladen…

Während Westvleteren-Bier in Belgien lediglich in der Abtei oder online zu erwerben ist oder vielleicht im Besucherzentrum der Brauerei im Vierer- oder Sechserpack kann es in den Niederlanden bald einfach in bestimmten Fachgeschäften erworben werden. Nach Angaben der Mönche von Westvleteren ist dies möglich, um dem „illegalen Handel“ und den „Wucherpreisen“ für dieses Bier in unserem Nachbarland entgegenzuwirken.

In einer Art Pilotprojekt sollen ein Jahr lang rund 790 Hektoliter dieses allseits beliebten Bieres - gut für 240.000 Fläschchen - in den Niederlanden in den Handel gebracht werden. Und käuflich erworben kann es dort für einen „fairen Preis“, so die Mönche aus der Sint-Sixtus Abtei im westflämischen Westvleteren.

Die Bierliebhaber und die ausgewählten Bierfachgeschäfte in den Niederlanden sind außer sich vor Freude. „Dieses Trappistenbier fehlte in unserem Angebot. Jetzt haben wir das volle Sortiment der belgischen Trappistenbiere. Es war bisher so schwer, dieses Bier in den Niederlanden zu bekommen“, so Natasja Plakker vom Getränkehandel „Kolijn“ in Terneuzen in der Provinz Zeeland. Hier werden wohl auch viele Belgier Westvleteren kaufen, denn Terneuzen ist nicht weit von der Grenze nach Flandern entfernt…