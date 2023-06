Ukrainischer Flüchtling in Brüssel gewinnt 500.000 € mit einem Rubbellos

Lottogewinner werden in Belgien niemals namentlich genannt, doch die Nationallotterie gab in diesem Fall einige Details bekannt. Der junge Ukrainer hat inzwischen in seiner vorläufigen neuen Heimat Brüssel eine Arbeit gefunden und kaufte vor einigen Tagen sein Gewinnerlos an einer Tankstelle zum Preis von 5 €.

Der glückliche Gewinner lässt über die Lotterie wissen, dass er mit seinem Gewinn zuerst ein großes Fest für die Familien und Freunde geben möchte, die ihn hier aufgenommen haben und sich um ihn kümmern.

Danach aber will er aber so schnell wie möglich wieder in sein Heimatland zurückkehren und mit dem in Belgien gewonnenen Geld am Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg gegen die Russen teilhaben.

„Wir haben hier schon viele Gewinner gesehen, doch bei ihm stellten wir dann doch fest, dass dieser Gewinn das gewisse Extra bedeutet“, so Joke Vermoere, die Sprecherin der Nationallotterie gegenüber der Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ: „Als ob dies ein Zeichen der Hoffnung in diesen dunklen Zeiten ist.“