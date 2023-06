Vlaams Belang und die Unabhängigkeit: "Brüssel wird zu Flandern gehören"

In einem Stufenplan zur flämischen Unabhängigkeit sieht Vlaams Belang rund ein Jahr vor den Parlamentswahlen in Bund und Ländern in Belgien auch vor, Brüssel Flandern anzuhängen. Dies sei die einzige Möglichkeit, so die rechtsradikale Partei, denn schließlich sei die belgische Hauptstadt völlig von Flandern umringt.

„Wir bieten den Brüsselern eine zweisprachige Stadt, in der die Rechte der Französischsprachigen vollständig respektiert werden“, so Vlaams Belang-Parteichef Tom Van Grieken (Foto oben). Eine solche Entwicklung sei durchaus möglich, so Van Grieken weiter, denn „die Brüsseler werden einsehen, dass sie als Teil Flanderns eine finanziell erfolgreichere Zukunft haben werden.“

Nach den letzten Sonntagsfragen in Belgien könnte Vlaams Belang 2024 durchaus die stärkste Partei im belgischen Bundesland Flandern werden und damit käme ihr im flämischen Landesparlament zu, die ersten Gespräche zu einer Regierungsbildung zu führen. Auch deshalb will die Partei keine radikalen Standpunkte (mehr) einnehmen, denn sie will mit allen anderen Fraktionen reden.