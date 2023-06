Dekadent? Gumball 3000 zieht in Brügge auch Klimaaktivisten an

Am Montag ist das umstrittene Gumball-Straßenrennen auf dem Weg von Edinburgh nach Montenegro in Brügge angekommen und lockte dort am Nachmittag zahlreiche Neugierige und Fans an. Doch es zeigten sich auch einige Klimaaktivisten und Umweltschützer, die ein solches Boliden-Rennen in diesen Zeiten für dekadent halten.