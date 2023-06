Demonstration in Brüssel gegen den zu hohen Arbeitsdruck im belgischen Non-Profit-Sektor

In Brüssel demonstrierten am Dienstag tausende Beschäftigte aus dem sogenannten „Non-Profit-Sektor“. Das sind in erster Linie das Pflege- und Gesundheitswesen und die Kinderbetreuung. Die Demonstranten kamen aus dem ganzen Land. Bei der Demonstration wurde gefordert, die Arbeit in diesem Sektor aufzuwerten, damit hier Jobs attraktiver werden können. Am Rande der Veranstaltung kam es zu einer Konfrontation zwischen der Brüsseler Polizei und Vertretern der flämischen rechtsradikalen Partei Vlaams Belang, bei der ein Beamter deren Vorsitzenden Tom Van Grieken ohrfeigte.