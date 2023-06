Einwanderer aus EU-Mitgliedsstaaten finden leichter Arbeit in Belgien als andere Migranten

Während gut 75 % der Zuwanderer aus Polen oder Rumänien recht schnell eine Anstellung in unserem Land finden können, haben es Algerier, Marokkaner oder Tunesier in dieser Hinsicht viel schwerer, so die Statbel-Studie. Arbeitsuchende, die aus den ehemaligen belgischen Kolonien Kongo und Ruanda kommen oder dorther stammen, haben es wiederum etwas leichter am Arbeitsmarkt in Belgien, als ihre Mitbewerber aus dem Maghreb.