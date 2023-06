Femizid: Ex-Freund des Mordes an Ilse Uyttersprot schuldig gesprochen - 30 Jahre Haft

Im Prozess zum Tod der früheren Bürgermeisterin von Aalst (Ostflandern), Ilse Uyttersprot, ist deren ehemaliger Partner Jurgen Demesmaeker (Foto) am Montagabend vom Schwurgericht in Gent des Mordes schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß wurde am Dienstag verkündet. Es lautet auf 30 Jahre Haft. Zunächchst wurde davon ausgegangen, dass Demesmaeker zu lebenslänglicher Haft verurteilt werden würde.