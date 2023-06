Gent richtet einen Gedenkort für die fast 60 hier gefolterten und ermordeten Hexen

In Gent wird im Herbst eine Gedenktafel eingeweiht, die an die Opfer der Hexenverfolgungen in der Geschichte der Stadt erinnern soll. Die Tafel wird an der „Donkere Poort“ im Prinzenhof angebracht. Hier will man namentlich an die fast 60 Frauen erinnern, die als Hexen gefoltert und ermordet wurden. Zudem wird es ein pädagogisches Angebot für die Schulen zum Thema Verfolgung geben.