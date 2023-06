60 Jahre Freiwilligendienst der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in Belgien

Im Moment arbeiten 14 Freiwillige bei Partnern von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) in Belgien. Sie engagieren sich in sozialen, pädagogischen und historischen Projekten mit unterschiedlichen Zielgruppen und Aufgaben. Die Freiwilligen begleiten Kinder und Jugendliche mit Benachteiligung, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen oder sie unterstützen sozial benachteiligte Menschen wie zum Beispiel Flüchtlingsfrauen. Außerdem sind sie in Museen und Gedenkstätten zur jüdischen Geschichte, der NS-Besatzung und des Krieges aktiv.

Belgien ist ein kleines Land mit drei offiziellen Sprachen: Französisch in der Wallonie, Niederländisch in Flandern und Deutsch in einem kleinen deutschen Sprachraum. Das 2004 in Belgien eröffnete ASF-Landesbüro befindet sich im zweisprachigen Brüssel mit Französisch und Niederländisch als offiziellen Sprachen. Auch Englisch wird durch die Präsenz der europäischen Institutionen in der belgischen und europäischen Hauptstadt gesprochen. Diese besondere sprachliche Situation ist charakteristisch für die Projekte von ASF in Belgien.

