"Code Orange" in ganz Flandern wegen akuter Brandgefahr in der Natur

In der Provinz Flämisch-Brabant ist ab sofort Landwirten verboten, Wasser aus den nicht-schiffbaren Wasserläufen abzupumpen. Damit soll auch hier vermieden werden, dass die Grundwasserpegel zu schnell sinken. Diese Maßnahme galt bereits in den Provinzen Limburg, Antwerpen und Westflandern.

Die niedrigen Wasserstände an Flüssen sorgt mittlerweile auch in der Wallonie für Probleme, was sich sogar auf den Tourismus auswirkt. So darf z.B. auf der Ourthe nicht mehr Kajak gefahren werden. Möglicherweise wird dieses Verbot über kurz oder lang auch an der Viroin, der Semois und der Lesse ausgeweitet.