Die Anlage rund um das Kloster von Meer gewinnt einen "Europa Nostra Award"

Der Dorfplatz am Kloster Meer ist einer der 30 Laureaten der diesjährigen Kulturerbe-Preise von „Europa Nostra“. Die Europäische Union zeichnete dieses Jahr bemerkenswerte Projekte in 21 Ländern. „Dies ist eine Ode an die Phantasie“, so Architekt Stijn Cools, der an diesem Projekt beteiligt war, gegenüber dem VRT-Sender Radio 2/Antwerpen.

„Wir haben 2007 damit begonnen, als das alte Kloster und die Schule aufgegeben wurden und leer standen. Die Anlagen standen zum Verkauf und es bestand das Risiko, dass Immobilienmakler hier Wohnungen draus machen wollten. Einige Einwohner des Dorfen waren dagegen und haben gemeinsam mit uns der Anlage eine neue Bestimmung gegeben.“

Es sei nicht leicht gewesen, die Banken und die Behörden von einem solchen Projekt zu überzeugen, heißt es dazu beim Verein „Kloster Meer“.