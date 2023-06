Flandern will Eltern für kriminelles Verhalten ihrer Kinder zur Rechenschaft ziehen

Auch im belgischen Bundesland Flandern nimmt die Jugendkriminalität ungeahnte Ausmaße an. Schwere Körperverletzung, Messerstechereien, bewaffnete Überfälle, schwere Sachbeschädigung sind nur einige Straftaten, die Minderjährige immer häufiger begehen. Jetzt warten die zuständigen Ministerinnen für Justiz und Wohlfahrt mit einem Plan auf, mit dem sie dieser Entwicklung entgegenwirken wollen.

Der wohl wichtigste Bereich ist hierbei die Verantwortung der Eltern bzw. der Erziehungsberechtigten. Demnach können auch Eltern für die Straftaten ihrer Kinder juristisch zur Rechenschaft gezogen und bestraft werden. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre müssen vor Gericht bzw. vor dem Jugendrichter immer mit ihren Eltern zusammen erscheinen.

„Wir wollen den Eltern die Hand reichen und sie mit begleitenden Maßnahmen unterstützen, damit eine gesündere familiale Umgebung entstehen kann. Doch wir machen das nicht ohne Rückendeckung,“ so Landesjustizministerin Demir. In den Schulen soll in dieser Hinsicht präventiv und bewusstseinsbildend gearbeitet werden.