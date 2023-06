Noch ein niederländischer Schnellzug via Belgien nach Frankreich?

Das niederländische Eisenbahnunternehmen Qbuzz, ein Tochterunternehmen der italienischen Staatsbahn FS, will ab 2027 Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Amsterdam und Paris einsetzen, die auch in Antwerpen und in Brüssel halten sollen. Dies ist nach Arriva bereits die zweite Ankündigung solcher Schnellzüge auf dieser Verbindung in kürzester Zeit.