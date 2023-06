Angler fängt riesigen Wels in der Maas - Der Riesenfisch durfte wieder ins Wasser zurück

Ein Angler hat am frühen Mittwochabend in der Maas auf Höhe von Maaseik in Limburg einen riesigen Wels gefangen. Der Fisch war etwa 2 Meter lang und wog schätzungsweise 70 kg. Mehrere Freunde des Anglers und des Hafenmeisters von Maaseik hatten eine halbe Stunde Arbeit, um den Riesenfisch an Bord zu hieven.