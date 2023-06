Belgiens Wirtschaftsminister droht Namen von Lebensmittelproduzenten zu nennen, die nicht mit den Preisen runtergehen

Der Preis für einen durchschnittlichen Einkaufswagen in den belgischen Warenhäusern bleibt hoch, während Rohstoffe, wie Getreide, Milch oder pflanzliche Öle ähnlich den Energiepreisen weltweit wieder sinken. Belgiens Wirtschaftsminister, der frankophone Sozialist Pierre-Yves Dermagne (PS), will, dass sich die Entwicklung an den Weltmärkten in Preissenkungen in den Supermärkten widerspiegelt.

„Es ist nicht normal, dass wenn die Rohstoffe im Preis sinken, während sich die Verbraucher monatemang in Geduld üben müssen, bis sie den Effekt davon im Geschäft sehen“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Ministers.

Er erwartet bis Mitte Juli, dass die Lebensmittelhersteller untereinander, zum Beispiel im Rahmen von sogenannten „Handelsketten-Konzertierungen“ zu einem Abkommen finden, wie sie Preissenkungen für die Verbraucher im Einzelhandel senken können.

Unterdessen untersucht das staatliche Preisobservatorium die Gewinnmargen im Lebensmittelsektor und arbeitet an Preisvergleichen zwischen Belgien und den Nachbarländern. Bisher findet ein Gesetzesvorschlag, der der Regierung ermöglicht, Höchstpreise oder maximale Gewinnmargen festzulegen – wie dies in Frankreich der Fall ist, der sozialistischen Parteien im belgischen Bundesparlament PS und Vooruit noch keine Mehrheit.

